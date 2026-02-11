Como preparación al Mundial 2026: Selección de Ecuador confirmó amistosos con Marruecos y Países Bajos

La selección de Ecuador viajará a Europa en marzo para disputar dos partidos amistosos, contra Marruecos y Países Bajos, como preparación para el Mundial 2026, informó este miércoles la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Ecuador, que se clasificó segundo en la eliminatoria suramericana, compartirá el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

La Tricolor enfrentará a los Leones del Atlas africanos en el Estadio Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, el 27 de marzo y a la Naranja Mecánica cuatro días después en el PSV Stadion de Eindhoven (Países Bajos), señaló la FEF en un comunicado.

Dentro de su preparación para la Copa del Mundo, Ecuador ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).