Ferran Torres revela su ayuno intermitente y explica por qué asegura tener "mucha más energía". Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Ferran Torres revela su ayuno intermitente y explica por qué asegura tener "mucha más energía". Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

Ferran Torres atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de proclamarse campeón del Mundial 2026 con España, siendo además el autor del gol que le dio el título a La Roja en la final ante Argentina, el delantero del FC Barcelona volvió a captar la atención, esta vez por uno de los hábitos que considera fundamentales para su rendimiento: el ayuno intermitente.

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