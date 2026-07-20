Ferran Torres atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de proclamarse campeón del Mundial 2026 con España, siendo además el autor del gol que le dio el título a La Roja en la final ante Argentina, el delantero del FC Barcelona volvió a captar la atención, esta vez por uno de los hábitos que considera fundamentales para su rendimiento: el ayuno intermitente.

Durante su participación en El Hormiguero, junto a su compañero Pedri, el atacante habló sobre la importancia de la alimentación, el descanso y el autocuidado en el deporte de élite.

El ayuno intermitente de Ferran Torres: "Ceno a las ocho y no vuelvo a comer hasta las dos del día siguiente". Foto: Atresmedia

¿Cómo es el ayuno intermitente que sigue Ferran Torres?

El futbolista explicó que suele terminar de cenar entre las 7:30 y las 8:00 de la noche y no vuelve a ingerir alimentos hasta las 2:00 de la tarde del día siguiente. “Ceno a las siete y media u ocho de la tarde y no vuelvo a comer hasta las dos de la tarde del día siguiente”, reveló.

Durante ese periodo, Ferran aseguró que realiza sus entrenamientos matutinos con normalidad y que únicamente consume café antes de comenzar las sesiones. Se trata de un protocolo cercano a las 16-18 horas de ayuno, una de las modalidades más conocidas de este patrón de alimentación.

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El delantero afirmó que, desde que incorporó este protocolo, ha notado una mejora en su bienestar y rendimiento.

El descanso también forma parte de la rutina del campeón del mundo

Además de cuidar su alimentación, Ferran Torres explicó que presta especial atención a la recuperación física y al descanso.

El atacante reveló que utiliza luz roja en su domicilio para favorecer la regulación de los ritmos circadianos, una práctica que también ha popularizado el futbolista español Marcos Llorente como parte de un estilo de vida orientado a optimizar el rendimiento deportivo.

Los españoles Ferran Torres y Pedri celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

¿Qué es el ayuno intermitente y qué dice la ciencia?

El ayuno intermitente no es una dieta, sino un patrón de alimentación que alterna periodos de ingesta con periodos de ayuno. El modelo 16:8 es uno de los más utilizados y ha despertado interés tanto entre deportistas como en la población general.

La evidencia científica sugiere que puede ofrecer beneficios metabólicos en determinados contextos, como mejorar la sensibilidad a la insulina, favorecer el control del peso corporal y reducir algunos marcadores inflamatorios. No obstante, en deportistas de alto rendimiento los estudios aún son limitados y los especialistas recomiendan que este tipo de estrategias sea supervisado por nutricionistas y médicos deportivos.

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