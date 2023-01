Tras su eliminación en semifinales del torneo anterior, las Águilas del América se presentarán el sábado en el estadio Azteca ante los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro .

El América se desprendió de dos defensas extranjeros, el español Jorge Meré y el paraguayo Bruno Valdez, y sus principales fichajes se dieron en el mercado nacional: el portero Luis Malagón y el zaguero Israel Reyes.

A qué hora juegan América - Querétaro

El partido entre América - Querétaro iniciará a las 17:00 horas de México y 18:00 horas de Perú.

Links para ver, América - Querétaro en vivo

Mira aquí los links de transmisión para ver América - Querétaro en vivo por Liga MX.

En qué canales transmiten América - Querétaro en vivo

ViX es la señal oficial que transmitirá el partido para México. Sin embargo, TUDN emitirá el cotejo desde Estados Unidos para aquellos hinchas que radiquen en tal país.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones de Israel Reyes, nuevo refuerzo de América. (Video: América)

“Yo, por la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado, no he dejado de pensar en qué corregir, en qué mejorar, en qué me equivoqué”, dijo el argentino Fernando Ortiz, director técnico de las Águilas.

“Las aspiraciones son siempre las mismas. Acá en una institución tan grande como América salir campeón es el objetivo mayor para el grupo”.

Mientras el América comenzará con el objetivo de ir por el título, el Querétaro tratará de alejarse pronto de la parte baja de la tabla de cocientes para evitar las multas que recibirán los tres equipos que queden en el fondo al término del torneo. Los ‘Gallos Blancos’ ficharon a dos refuerzos argentinos: el mediocampista Manuel Duarte y el delantero Jonathan Torres.