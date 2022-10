Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 11 de LaLiga Santander este domingo 23 de octubre del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Spotify Camp Nou.

Los azulgranas recuperaron confianza a mitad de la semana con una victoria contundente por 3-0 sobre Villarreal. Con esa inyección anímica, el equipo de Xavi Hernández desea repetir la faena para no alejarse de la cima de la competición que le pertenece a Real Madrid, cuyo resultado frente a Sevilla ya se conocerá.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga Santander?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Con la Champions League la semana que viene y la posibilidad de quedar fuera del torneo, se desconoce si Xavi aplicará una rotación. Ante el ‘Submarino’, Ansu Fati, Ferran Torres y Frenkie de Jong se destacaron. Pero el DT demostró en lo que va de curso que los habituales son Ousmane Dembélé, Raphinha y Sergio Busquets.

De su lado, Ernesto Valverde volverá por primera vez a la casa de los catalanes desde 2020, cuando fue despedido. El ‘Txingurri’ seguramente querrá cobrarse una revancha, aunque su registro contra los culés es negativo: perdió 15 enfrentamientos, empató ocho y ganó solo cuatro. Encima, Athletic Club no sabe de victoria en campo del adversario desde 2001.

Barcelona vs. Athletic Club: canales de transmisión

Para ver el partido entre Barcelona y Athletic Club de LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si están en México podrás verlo en Sky HD. Finalmente, en Sudamérica está disponible la señal de ESPN.

¿Dónde ver online el partido Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga Santander?

Si quieres ver la transmisión online del partido Barcelona y Athletic Club de LaLiga Santander hay cuatro opciones. Si vives en España podrás verlo a través de Movistar Plus y DAZN. Si te encuentras en México puedes seguirlo en Blue To Go Video Everywhere. Si estás en Sudamérica se verá en Star Plus.

Barcelona vs. Athletic Club: posibles alineaciones del partido

Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Koundé, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati.

Athletic Club: Unai Simón: De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Vesga, Herrera, Sancet; Nico Williams, Muniain; e Iñaki Williams.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga Santander?