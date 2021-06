¿Cómo ver el Argentina - Bolivia en vivo y en directo online? El partido se realizará este lunes 28 de junio y se transmitirá vía TV Pública desde las 19:00 horas. El Arena Pantanal será escenario de la quinta fecha del grupo B, donde el equipo de Lionel Scaloni es favorito y espera una victoria para terminar sellar su primer lugar en la tabla. Aquí horarios, guía TV y más detalles de ambas selecciones que debes conocer.

Argentina enfrenta a Bolivia en la última fecha del Grupo A de la Copa América-2021 en la que se decidirán simplemente las posiciones finales de la serie. La Albiceleste buscará ante La Verde asegurar el primer lugar de la llave y todo parece indicar que lo logrará, ya que la Verde no parece una fuerza capaz de impedir la victoria de Messi y compañía.

La selección de Argentina se encuentra en Buenos Aires entrenando para el partido frente a los bolivianos en el que la mayor duda es si será titular Lionel Messi. El 10 jugó todos los partidos de la Copa América de esa selección y al ya tener seguro su pase a cuartos de final puede ser una posibilidad que Scaloni prefiera que descanse.

El seleccionador de Argentina tiene todo el plantel a su disposición en el que también tendrá que analizar si juegan aquellos que acumulan una amonestación, entre ellos está el arquero Emiliano Martínez.

Una Bolivia eliminada se despedirá de la Copa América en el duelo frente a Argentina, ya clasificada a los cuartos de final, con la duda de si jugará Lionel Messi, en la quinta y última fecha de la fase de grupos. La Verde boliviana, al mando del venezolano César Farías, jugará su último partido en la Copa América de este año el lunes en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Diezmada por el covid-19, que sacó de carrera de los primeros dos juegos a Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la Verde, Bolivia apeló a la valentía y a una estructura de juego en crecimiento para inquietar a sus rivales, a los que puso contra las cuerdas por momentos pero no pudo traducirlo en buenos resultados.

En el campamento verde el técnico César Farías prepara un equipo pensando en la presencia de Messi, por lo que modificaría el módulo táctico poblando el medio sector con cinco hombres y jugando con un solo punta: Moreno Martins o el juvenil Jeyson Chura (The Strongest).

Las posiciones del Grupo A muestran a Argentina, líder e invicta con siete puntos. Detrás viene Paraguay con 6, Chile que tiene descanso 5 puntos y -1 de saldo de goles, Uruguay 4 puntos y +1 y Bolivia ya eliminada sin unidades en su haber.

¿Cómo ver el Argentina vs Bolivia en vivo online vía TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

Aquí podrás ver partidos de la Copa América 2021 como el Argentina vs Chile, sino todo tipo de contenido para el público en general.

¿Cómo ver, Argentina - Bolivia por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Bolivia por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

Argentina – Bolivia: alineaciones posibles para el partido

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nahuel Molina, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez; Sergio Aguero, Lionel Messi, Ángel Di María. Seleccionador: Lionel Scaloni.

Bolivia: Carlos Lampe; Luis Haquin, Adrián Jusino, Diego Bejarano, José Sagredo; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Danny Bejarano; Marcelo Martins, Henry Vaca, Rodrigo Ramallo. Seleccionador: César Farías.