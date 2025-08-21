El club Universidad de Chile ha emitido un contundente comunicado tras los graves hechos de violencia que obligaron a cancelar el partido de vuelta de Copa Sudamericana frente a Independiente en el Estadio Libertadores de América. “En estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano”, señaló el club chileno, dejando en claro que su principal preocupación es la seguridad de sus hinchas.

“La Conmebol anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente”, narra el inicio del comunicado de la U de Chile.

“Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América”, añadió el club.

El comunicado de la “U” también condena de manera enérgica los actos de violencia, haciendo un llamado a la reflexión sobre el rol del fútbol como espectáculo. “Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”, recalca el club, haciendo un llamado a la paz y al respeto en los campos deportivos.

Mientras la Conmebol se encarga de definir el futuro de la llave, el club chileno ha puesto su atención en la situación de sus aficionados, esperando una pronta recuperación para los agredidos y una investigación a fondo para que los responsables de este lamentable suceso sean sancionados.