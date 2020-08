Se hicieron amar dentro de las canchas, y hoy se ganan los corazones desde la zona técnica de sus equipos. Andrea Pirlo fue el último en sumarse a la élite de ex futbolistas que se convirtieron en directos técnicos. Días atrás, el italiano fue oficializado como el nuevo entrenador de la Sub 23 de la Juventus, que juega en la Serie C.

Al igual que Andrea Pirlo, esta galería podrá encontrar a otros ex jugadores que cambiaron los pantalones cortos y camisetas por los buzos y ternos. Entre ellos, destaca a todas luces Zinedine Zidane, multicampeón en el banco del Real Madrid, y con un prestigioso historial de títulos en su época como jugador.

Andrea Pirlo dejó huella en su paso por la Juventus entre las temporadas 2011-2012 y 2014-2015. Ganó cuatro veces la Serie A y alcanzó la final de la Champions League en el 2015, pero perdieron frente al Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. Su relación con la ‘Vecchia Signora’ se terminó en el 2015 cuando decidió emigrar a la MLS de Estados Unidos.

Ahora, en esta faceta de director técnico, tras su retiro en el 2017 con el New York City, Pirlo se hará cargo de la Sub 23 de la Juventus, que disputa la Serie C (Tercera División del Calcio Italiano). Esta es la primera experiencia oficial del ex talentoso volante como entrenador de un equipo.

“Estoy agradecido por esta posibilidad de volver a la familia del Juventus, para mí es un orgullo empezar una nueva vida de entrenador. Espero repetir mi carrera de jugador, mis ambiciones son las mismas”, dijo Pirlo en su rueda de prensa de presentación.

