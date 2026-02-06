Con Argentina como el más exportador y Brasil el más comprador: FIFA anuncia récord de transferencias con más de 1900 millones de dólares gastados

La FIFA publicó este jueves su informe sobre el mercado de transferencias de 2026, un documento que confirma que enero volvió a ser un mes de cifras extraordinarias tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Más movimientos, más exportaciones y un gasto que, aunque moderado en comparación con años previos, supera ampliamente los registros de temporadas anteriores.

En el caso del fútbol masculino, el organismo detalló que los clubes realizaron más de 5.900 traspasos y desembolsaron más de 1.900 millones de dólares en operaciones internacionales. Si bien el monto invertido cayó respecto a enero de 2025, el volumen de movimientos alcanzó un récord histórico: un incremento superior al 3% frente al máximo anterior, establecido hace solo un año. La FIFA precisó que, aun con la disminución del gasto, la cifra supera en más del 20% lo invertido en enero de 2023.

Los clubes de Inglaterra volvieron a liderar el gasto en fichajes, con más de 360 millones de dólares invertidos durante la ventana. Italia, Brasil, Alemania y Francia completan los primeros puestos del ranking. En contrapartida, fueron los equipos franceses los que más ingresos generaron: superaron los 215 millones de dólares en ventas, seguidos por Italia, Brasil, Inglaterra y España.

El futbol de 🇧🇷 marca una distancia del 🇦🇷Lo explicamos con datos, que pública el informe de transferencias de FIFA (ventana enero 2026)

🇧🇷 vs 🇦🇷.

✅Transferencias entrantes: 🇧🇷 456 🇦🇷 237.

✅Transferencias salientes: 🇧🇷 204 🇦🇷 228.

✅Gastos de transferencia: 🇧🇷 180 Millones 🇦🇷… pic.twitter.com/BDzBjKFWbY — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) February 6, 2026

Sudamérica también tuvo un rol destacado. Argentina se consolidó nuevamente como el mayor exportador de futbolistas del mundo, por encima de Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos. En cuanto a contrataciones, Brasil encabezó la lista global, seguido por España, Argentina, Inglaterra y Portugal, confirmando la intensa dinámica de su mercado doméstico.

En el fútbol femenino, enero marcó un hito para la disciplina. El período de inscripciones registró el mayor gasto de la historia, con operaciones que superaron los 10 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 85% respecto al ciclo anterior. El avance se alinea con el sostenido desarrollo estructural y competitivo de la rama.

Al igual que en la categoría masculina, los clubes de Inglaterra fueron los principales inversores en el mercado femenino, con un desembolso superior a los cinco millones de dólares. Además, fueron los equipos que más jugadoras incorporaron, confirmando la fuerza económica y la capacidad de atracción de la liga inglesa en un contexto de expansión internacional del fútbol femenino.