Con Argentina como el más exportador y Brasil el más comprador: FIFA anuncia récord de transferencias con más de 1900 millones de dólares gastados

La FIFA confirmó un mercado 2026 lleno de récords, con más de 5.900 traspasos y un fuerte crecimiento también en el fútbol femenino. (AP Foto/Stefan Jeremiah)

Resumen

Redacción EC

La FIFA publicó este jueves su informe sobre el mercado de transferencias de 2026, un documento que confirma que enero volvió a ser un mes de cifras extraordinarias tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Más movimientos, más exportaciones y un gasto que, aunque moderado en comparación con años previos, supera ampliamente los registros de temporadas anteriores.

