Perú es clave y Manchester City lo sabe. El combinado inglés sorprendió en Instagram al publicar un video del entrenamiento de su plantel principal, con Erling Haaland a la cabeza, a ritmo de Agua Marina, la orquesta de cumbia peruana que ha traspasado fronteras. La publicación ya es viral en redes sociales y ha generado miles de interacciones de los hinchas peruanos.

“A pleno bajo el sol de la ciudad”, publicó la cuenta oficial de los ‘citizens’ en redes sociales y de fondo se escucha el tema ‘Paloma Ajena’, interpretado por la orquesta de cumbia. En las imágenes se puede ver a los jugadores haciendo su máximo esfuerzo para llegar de la mejor al inicio de temporada.

Lo que llamó la atención fue el recibimiento de los hinchas peruanos, quienes destacaron la publicación del Manchester City y felicitaron al club por elegir el tema de Agua Marina. “El CM es peruano. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, escribieron en los comentarios.

De hecho, la publicación se ha viralizado en redes sociales con más de 43 mil likes y tres mil comentarios. Es más, la propia agrupación musical peruana le dejó un mensaje al Manchester City. “Agua Marina es clave y el Manchester lo sabe”, escribieron.

Los ‘citizens’ se preparan para iniciar la temporada 2026/2027 de la mejor manera. Este domingo 16 enfrentarán a Arsenal desde las 9:00 a.m. por la final de la Community Shield.

SOBRE EL AUTOR