¡Con cumbia peruana!: Manchester City entrena a ritmo de Agua Marina y es viral en redes sociales. (Foto: Manchester City)
¡Con cumbia peruana!: Manchester City entrena a ritmo de Agua Marina y es viral en redes sociales. (Foto: Manchester City)
Por Redacción EC

Perú es clave y Manchester City lo sabe. El combinado inglés sorprendió en Instagram al publicar un video del entrenamiento de su plantel principal, con Erling Haaland a la cabeza, a ritmo de Agua Marina, la orquesta de cumbia peruana que ha traspasado fronteras. La publicación ya es viral en redes sociales y ha generado miles de interacciones de los hinchas peruanos.

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