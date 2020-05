Boca Juniors es uno de los equipos más representativos del fútbol argentino y es reconocido a nivel mundial, la cantidad de jugadores que han querido vestir su camiseta es muy amplia. Las razones son diversas, pero así como Renato Tapia que no salió de Europa o Paolo Guerrero que decidió quedarse en Internacional, hay nombres que tampoco llegaron a un acuerdo definitivo.

Unos quieren volver y otros quieren saber que se siente ser ‘xeneize’. Carlos Zambrano conforma el plantel y hace algunas semanas expresó el deseo de Lukas Podolski de arribar a Argentina. Arda Turán fue tentado también por su representante.

Zlatan Ibrahimovic no escapa de este deseo, así como Gianluigi Buffón y por qué no mencionar a Genaro Gatusso o Christian Vieri que a pesar de estar retirados contaron historias referentes a su atracción al club.

Así como ellos, tenemos jugadores de sudamérica que siguen activos y no escapan de la posibilidad de vestir la camiseta. Dani Alves expresó su deseo de retirarse en esta institución. Javier Pastore es parte de Roma, pero nada garantiza que no pueda llegar en el término de su carrera. No te pierdas esta lista de 35 jugadores.

