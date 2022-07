PSG iniciará una nueva temporada con Messi, Neymar y Mbappé a la cabeza, el club parisino comenzará un nuevo sueño para conquistar la Champions League, es por eso que en los últimos días confirmó a su nuevo director técnico, Christophe Galtier, que llega del Niza.

El nuevo entrenador del Paris, confirmó en conferencia de prensa que debían reducir el plantel. “Creo que hay que reducir el plantel. No puedes tener demasiados jugadores que no jueguen porque no estén contentos. Tenemos que encontrar el tamaño de plantilla adecuado”.

Es por eso, que según los diarios L’Equipe y Le Parisien, en las últimas horas, ya trascendió la lista de los jugadores que serían prescindibles en este mercado.

Mauro Icardi sería uno de los jugadores que dejaría el club, al aparecer, el argentino no ha hecho los méritos suficientes para quedarse en el club francés, es por eso, que buscarían su salida del equipo.

Los siguientes jugadores también podría dejar el club esta temporada, a pesar de tener contrato con el PSG: Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum Wijnaldum, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye y Danilo Pereira.