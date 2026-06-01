Con la voz de Chespirito: así fue la emotiva presentación de la lista de México para el Mundial 2026.

México encontró una manera distinta y emotiva de presentar su lista para el Mundial 2026. La Federación Mexicana de Fútbol utilizó la voz de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable ‘Chespirito’, para acompañar el anuncio de los 26 convocados de Javier Aguirre para la cita mundialista.

Aunque la voz fue generada digitalmente, el resultado rápidamente emocionó a los hinchas mexicanos. En cada frase se sintieron referencias al creador de personajes históricos como el Chavo del 8, el Chapulín Colorado y el querido Chanfle, aquel utilero futbolero que también marcó generaciones.

El video no se enfocó únicamente en mencionar nombres, sino en transmitir identidad y orgullo mexicano. La narración repasó escenas cotidianas, recuerdos populares y momentos culturales que conectan directamente con millones de aficionados antes del inicio de la Copa del Mundo.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Uno de los momentos más comentados fue cuando la voz recordó “a los que cruzaron el mundo sembrando México”, mientras aparecían imágenes de los personajes del universo de Chespirito como Don Ramón, la Chilindrina, el Profesor Jirafales y Doña Florinda.

“Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar”, escribió Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado comediante, quien agradeció el homenaje en sus redes sociales.

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