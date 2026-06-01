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Con la voz de Chespirito: así fue la emotiva presentación de la lista de México para el Mundial 2026.
Con la voz de Chespirito: así fue la emotiva presentación de la lista de México para el Mundial 2026.
Por Redacción EC

México encontró una manera distinta y emotiva de presentar su lista para el Mundial 2026. La Federación Mexicana de Fútbol utilizó la voz de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable ‘Chespirito’, para acompañar el anuncio de los 26 convocados de Javier Aguirre para la cita mundialista.

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