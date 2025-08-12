Universitario de Deportes, vigente bicampeón del fútbol peruano, busca dar el golpe sobre la mesa ensu serie de octavos de final de la Copa Libertadores, ante uno de los candidatos para ganar el torneo, Palmeiras.

Para este encuentro, el estratega uruguayo Jorge Fossati Apostará por su once de gala para contrarrestar el poderío brasileño con un plantel millonario.

Si hay algo que caracteriza al equipo crema es su solidez defensiva y los tres pilares de la zaga serán titulares con su capitán Aldo Corzo a la cabeza.

Alineación de la ‘U’

Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Andy Polo, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Álex Valera.

El partido de ida se jugará este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m., mientras que el partido de vuelta se jugará el 21 del mismo mes en el mismo horario, pero en Sao Paulo.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar del Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

