Las Eliminatorias 2026 llegaron a su fin tras disputarse las fechas 17 y 18 esta semana, y la Conmebol eligió al once ideal con varias novedades. Uno de ellas es la presencia de Miguel Terceros, autor del gol con el que Bolivia derrotó 1-0 a Brasil y alcanzó el repechaje al Mundial.

En el equipo ideal hay tres colombianos, lo cual confirma el buen desempeño del equipo de Néstor Lorenzo en la última fecha doble. Sin duda, sobresale Luis Javier Suárez, quien marcó cuatro goles en el 6-3 contra Venezuela.

Lionel Messi también forma parte de este equipo. A pesar de que el ‘10′ no viajó a Guayaquil para acompañar a Argentina en la derrota contra Ecuador (1-0), sus dos goles a Venezuela en la jornada anterior bastaron para tener un lugar en el once ideal.

En ese sentido, el equipo de la fecha está formado por Alisson; Guillermo Varela, Gustavo Gómez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Jefferson Lerma, Matías Galarza, James Rodríguez; Lionel Messi, Miguel Terceros y Luis Suárez.

Los clasificados de la Conmebol al Mundial 2026 son Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay; mientras que Bolivia disputará el repechaje internacional en marzo del próximo año.

