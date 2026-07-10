Cuando las piernas tiemblan, los ánimos menguan y el reloj, segundo a segundo, va anunciando el final del partido, todos necesitamos a un Mikel Merino en nuestro equipo. El mediocentro volvió a ser el héroe en España para la clasificación a la semifinal del Mundial 2026.

Merino, como ante Portugal, marcó el tanto de la victoria de ‘La Roja’ en el ocaso del duelo contra una Bélgica que se aferraba, desde instancias anteriores, al sueño mundialista.

Fabián Ruiz, la sorpresa de Luis de la Fuente en la alineación, fue el encargado de marcar el 1-0 en la primera media hora de juego.

En el 41′, Charles De Ketelaere se anticipó a Pau Cubarsí y y logró convertirse en el primer jugador que hace un gol a Unai Simón en un Mundial desde Ao Tanaka el 1 de diciembre de 2022.

El portero español perdió la imbatibilidad de su portería tras 650 minutos sin recibir un gol en la máxima competición de selecciones.

El cambio de Thibaut Courtois (lesión) por Senne Lammens decretó el partido. El debutante portero dejó un largo rebote tras un disparo de Pau Cubarsí que Mikel Merino no dudó en aprovechar.

Ahora, España enfrentará a Francia en la semifinal del Mundial 2026.