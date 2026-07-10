La selección española clasificó a su segunda semifinal mundialista en su historia. La última vez que ocurrió alzaron la Copa del Mundo. (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La selección española clasificó a su segunda semifinal mundialista en su historia. La última vez que ocurrió alzaron la Copa del Mundo. (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ DAVID RAMOS
Por Redacción EC

Cuando las piernas tiemblan, los ánimos menguan y el reloj, segundo a segundo, va anunciando el final del partido, todos necesitamos a un Mikel Merino en nuestro equipo. El mediocentro volvió a ser el héroe en España para la clasificación a la semifinal del Mundial 2026.

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