Brasil ya vive clima mundialista. La selección pentacampeona aterrizó este martes en Estados Unidos con la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo después de más de dos décadas. Liderados por Carlo Ancelotti junto a sus figuras Neymar y Vinicíus Jr. la ‘Canarinha’ inició oficialmente su camino rumbo al Mundial 2026.
El técnico italiano habló apenas pisó suelo estadounidense y dejó claro cuál será la mentalidad de la ‘Canarinha’ en el torneo. Aunque Brasil no llega como máximo favorito, Ancelotti confía en la calidad y experiencia de su plantel.
“Me siento feliz, motivado y animado. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. En este Mundial no hay favorito, aunque haya equipos muy fuertes. Brasil competirá como todos los demás”, declaró el entrenador italiano tras arribar a Newark, en Nueva Jersey.
Con Neymar, Vinicius Jr. y otras figuras a disposición, Brasil ya cuenta con sus 26 convocados completos. Los últimos en sumarse fueron Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli, quienes venían de disputar la final de la Champions League el último fin de semana.
La selección brasileña realizará sus entrenamientos en el Columbia Park Training, complejo perteneciente a los New York Bulls. Antes de su debut oficial, el equipo de Ancelotti disputará un último amistoso preparatorio frente a Egipto.
Brasil iniciará su participación mundialista el 13 de junio frente a Marruecos. Luego enfrentará a Haití el 19 y cerrará la fase de grupos contra Escocia el 24. Después de 24 años sin levantar la Copa, la presión es enorme, pero la ‘Canarinha’ vuelve a ilusionarse con alcanzar su ansiada sexta estrella.
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