Resumen

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Con Neymar, Vinícius y una ilusión: Brasil ya está en Estados Unidos para el Mundial 2026. (Foto: CBF)
Con Neymar, Vinícius y una ilusión: Brasil ya está en Estados Unidos para el Mundial 2026. (Foto: CBF)
Por Redacción EC

Brasil ya vive clima mundialista. La selección pentacampeona aterrizó este martes en Estados Unidos con la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo después de más de dos décadas. Liderados por Carlo Ancelotti junto a sus figuras Neymar y Vinicíus Jr. la ‘Canarinha’ inició oficialmente su camino rumbo al Mundial 2026.

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