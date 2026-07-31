Pep Guardiola, Joachim Löw y otras figuras del fútbol mundial que permanecen sin dirigir. Foto: AFP
Pep Guardiola, Joachim Löw y otras figuras del fútbol mundial que permanecen sin dirigir. Foto: AFP
Por Redacción EC

Aunque el mercado de fichajes suele centrar la atención en los futbolistas, también existen técnicos de primer nivel que permanecen sin equipo a la espera de una nueva oportunidad. Entre ellos sobresalen el español Pep Guardiola y el alemán Joachim Löw, dos entrenadores que marcaron una época con sus respectivos equipos y selecciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.