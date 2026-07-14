Por Redacción EC
La Copa Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y los cuatro mejores equipos del torneo buscarán un lugar en la gran final. Para estos encuentros, los hinchas de Latinoamérica tendrán una alternativa adicional para disfrutar la transmisión: elegir entre diferentes opciones de narración durante los partidos.
La Copa Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y los cuatro mejores equipos del torneo buscarán un lugar en la gran final. Para estos encuentros, los hinchas de Latinoamérica tendrán una alternativa adicional para disfrutar la transmisión: elegir entre diferentes opciones de narración durante los partidos.
Los clientes de ZAAZ podrán seguir las semifinales de la Copa en vivo mediante DGO, la plataforma de streaming y televisión en vivo incluida dentro de la suscripción de internet de alta velocidad por fibra óptica. Además de acceder a la señal de los encuentros, los usuarios podrán cambiar el audio y seleccionar el relato de distintas figuras regionales.
Narradores disponibles para las semifinales del Mundial 2026
DGO permitirá elegir diferentes relatos para acompañar cada partido. Estas son las opciones disponibles:
España vs. Francia (Martes 14 - 2:00 p. m.)
- Audio 1: Gustavo Kuffner - Sergio Goycochea
- Audio 2: Sigfredo Gómez - Milena Gimón
Argentina vs. Inglaterra (Miércoles 15 - 2:00 p. m.)
- Audio 1: Gustavo Kuffner - Sergio Goycochea - Martín Palermo
- Audio 2: Tito Puccetti - Samuel Vargas
¿Cómo elegir el relato en cada partido de DSPORTS en DGO?
Los usuarios podrán modificar la narración de manera sencilla siguiendo estos pasos:
- Ubicarse en el canal que transmite el encuentro.
- Seleccionar el ícono de idioma ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla.
- Elegir la opción audio.
- Seleccionar la narración preferida entre las alternativas disponibles.
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Esta función permite no solo cambiar entre idiomas como inglés o castellano, sino también escoger entre distintos periodistas y comentaristas para vivir la experiencia del Mundial con el estilo de relato preferido.
DGO y ZAAZ acompañan la recta final del Mundial 2026
Con la definición del torneo acercándose, los clientes de ZAAZ tendrán acceso a una experiencia completa para seguir los partidos decisivos del Mundial 2026, con transmisión en vivo y la posibilidad de personalizar la forma de disfrutar cada encuentro mediante diferentes opciones de audio.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.