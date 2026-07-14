La Copa Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y los cuatro mejores equipos del torneo buscarán un lugar en la gran final. Para estos encuentros, los hinchas de Latinoamérica tendrán una alternativa adicional para disfrutar la transmisión: elegir entre diferentes opciones de narración durante los partidos.

Los clientes de ZAAZ podrán seguir las semifinales de la Copa en vivo mediante DGO, la plataforma de streaming y televisión en vivo incluida dentro de la suscripción de internet de alta velocidad por fibra óptica. Además de acceder a la señal de los encuentros, los usuarios podrán cambiar el audio y seleccionar el relato de distintas figuras regionales.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- DirecTV transmitirá EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Narradores disponibles para las semifinales del Mundial 2026

DGO permitirá elegir diferentes relatos para acompañar cada partido. Estas son las opciones disponibles:

España vs. Francia (Martes 14 - 2:00 p. m.)

Audio 1: Gustavo Kuffner - Sergio Goycochea

Audio 2: Sigfredo Gómez - Milena Gimón

Argentina vs. Inglaterra (Miércoles 15 - 2:00 p. m.)

Audio 1: Gustavo Kuffner - Sergio Goycochea - Martín Palermo

Audio 2: Tito Puccetti - Samuel Vargas

Revisa la hora del partido entre Argentina e Inglaterra con Lionel Messi desde el Estadio Atlanta, este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026.

¿Cómo elegir el relato en cada partido de DSPORTS en DGO?

Los usuarios podrán modificar la narración de manera sencilla siguiendo estos pasos:

Ubicarse en el canal que transmite el encuentro.

Seleccionar el ícono de idioma ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla.

Elegir la opción audio.

Seleccionar la narración preferida entre las alternativas disponibles.

Esta función permite no solo cambiar entre idiomas como inglés o castellano, sino también escoger entre distintos periodistas y comentaristas para vivir la experiencia del Mundial con el estilo de relato preferido.

DGO y ZAAZ acompañan la recta final del Mundial 2026

Con la definición del torneo acercándose, los clientes de ZAAZ tendrán acceso a una experiencia completa para seguir los partidos decisivos del Mundial 2026, con transmisión en vivo y la posibilidad de personalizar la forma de disfrutar cada encuentro mediante diferentes opciones de audio.

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