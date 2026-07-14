España, Francia, Argentina e Inglaterra lucharán por un puesto en la final del Mundial 2026. Foto: EFE
España, Francia, Argentina e Inglaterra lucharán por un puesto en la final del Mundial 2026. Foto: EFE
Por Redacción EC

La Copa Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y los cuatro mejores equipos del torneo buscarán un lugar en la gran final. Para estos encuentros, los hinchas de Latinoamérica tendrán una alternativa adicional para disfrutar la transmisión: elegir entre diferentes opciones de narración durante los partidos.

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