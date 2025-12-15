Luego del éxito que resultó ser el Mundial de Clubes 2025, la FIFA espera con ansias lo que será el Mundial de Clubes 2029. Aunque de momento no tiene sede fija, el certamen de clubes presencia la lucha titánica de los equipos para lograr su ansiada clasificación.

Mientras el Al-Ahli de Arabia Saudita, PSG de Francia, Chelsea de Inglaterra, Pyramids de Egipto y Cruz Azul de México ya consiguieron su boleto; en Sudamérica la pelea está reñida. Aunque Flamengo, al ser campeón de la Libertadores 2025, también obtuvo un cupo.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió que cuatro de ellas sean para los campeones de las copas Libertadores 2025 (Flamengo), 2026, 2027 y 2028. Los otros dos boletos, que pueden ser más si se repiten ganadores en el máximo certamen continental, se repartirán a través de un ranking en el que los conjuntos suman puntos en cada una de las cuatro Libertadores.

As equipes que já estão garantidas no Mundial de Clubes de 2029.



La sumatoria se hace en base a las unidades que cada club consigue desde la etapa de grupos en adelante. Además, la sola participación en el campeonato equivale a seis unidades y se otorgan tres tantos extra cada vez que un elenco supera una instancia.

En ese sentido, a continuación te mostramos cómo marcha el ranking de la Conmebol para el Mundial de Clubes 2029: