La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país, tras el creciente conflicto bélico entre Israel e Irán. Esta decisión afecta uno de los grandes eventos esperados para este año: el partido entre Argentina y España por la Finalissima 2026.

El compromiso estaba programado para el viernes 27 de marzo del 2026 a la 1:00 p.m. (hora peruana); sin embargo, los constantes ataques entre los países en guerra ha obligado a las autoridades qataríes a actuar con prudencia y cancelar toda actividad deportiva.

“La postergación de todos los torneos, competiciones y partidos desde hoy hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de la competición se anunciarán oportunamente a través del canal oficial de la asociación”, se puede leer en la publicación.

Este escenario trastoca los planes de Argentina y España. Por un lado, la ‘Albiceleste’ llegaba con el cartel de favorito, tras coronarse bicampeón de la Copa América (2021 y 2024) y actual campeón del mundo (2022). Además, es el campeón defensor de la Finalissima.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

Por su parte, España aseguró su presencia en este partido ganando la Eurocopa 2024 de la mano de Lamine Yamal, su máxima estrella. La ‘roja’ venció 3-0 a Italia en la final.

El partido iba a jugarse en el imponente Lusail Stadium, el recinto más emblemático del Mundial de 2022, que fue construido para esa cita mundialista y muy recordada para los argentinos, pues allí salieron campeones del mundo ganándole a Francia en penales.

No obstante, la suspensión de toda actividad deportiva es lo que corresponde de acuerdo al conflicto internacional de Israel e Irán. Y si bien Qatar no es parte directa de este enfrentamiento, la volatilidad regional y las implicaciones en materia de seguridad han llevado a las autoridades a optar por la prevención.

