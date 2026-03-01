Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Confirmado: Qatar suspende Finalissima 2026 entre Argentina y España. (Foto: Getty Images).
Confirmado: Qatar suspende Finalissima 2026 entre Argentina y España. (Foto: Getty Images).
Por Redacción EC

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país, tras el creciente conflicto bélico entre Israel e Irán. Esta decisión afecta uno de los grandes eventos esperados para este año: el partido entre Argentina y España por la Finalissima 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.