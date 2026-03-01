La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país, tras el creciente conflicto bélico entre Israel e Irán. Esta decisión afecta uno de los grandes eventos esperados para este año: el partido entre Argentina y España por la Finalissima 2026.
El compromiso estaba programado para el viernes 27 de marzo del 2026 a la 1:00 p.m. (hora peruana); sin embargo, los constantes ataques entre los países en guerra ha obligado a las autoridades qataríes a actuar con prudencia y cancelar toda actividad deportiva.
“La postergación de todos los torneos, competiciones y partidos desde hoy hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de la competición se anunciarán oportunamente a través del canal oficial de la asociación”, se puede leer en la publicación.
Este escenario trastoca los planes de Argentina y España. Por un lado, la ‘Albiceleste’ llegaba con el cartel de favorito, tras coronarse bicampeón de la Copa América (2021 y 2024) y actual campeón del mundo (2022). Además, es el campeón defensor de la Finalissima.
Por su parte, España aseguró su presencia en este partido ganando la Eurocopa 2024 de la mano de Lamine Yamal, su máxima estrella. La ‘roja’ venció 3-0 a Italia en la final.
El partido iba a jugarse en el imponente Lusail Stadium, el recinto más emblemático del Mundial de 2022, que fue construido para esa cita mundialista y muy recordada para los argentinos, pues allí salieron campeones del mundo ganándole a Francia en penales.
No obstante, la suspensión de toda actividad deportiva es lo que corresponde de acuerdo al conflicto internacional de Israel e Irán. Y si bien Qatar no es parte directa de este enfrentamiento, la volatilidad regional y las implicaciones en materia de seguridad han llevado a las autoridades a optar por la prevención.
