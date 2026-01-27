La posibilidad de ver a clubes de la MLS y la Liga MX en la Copa Libertadores no está descartada. Así lo aseguró Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien afirmó que los clubes de Estados Unidos y México podrían reincorporarse al principal torneo de clubes de Sudamérica, siempre y cuando el pedido sea gestionado por la Concacaf.

En diálogo con Globoesporte, el dirigente paraguayo remarcó que cualquier iniciativa debe nacer dentro de la confederación que agrupa al fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe. “Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Ya se ha hecho en el pasado, pero somos muy respetuosos de las demás confederaciones”, explicó.

Destacó, además, el prestigio internacional que mantiene la Copa Libertadores, al considerar que el interés de clubes de otras regiones confirma su relevancia. “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan a la Libertadores como un referente de la competencia internacional y mundial”, sostuvo.

El titular de la Conmebol también recordó la participación de equipos mexicanos en ediciones anteriores de la Libertadores y la Copa Sudamericana, experiencia que se extendió hasta 2017, con su última presencia en 2016. En ese contexto, mencionó que la propuesta —impulsada recientemente por Jorge Mas, presidente del Inter Miami— deberá seguir los canales formales.

“La puerta quedó abierta. Ellos ya estuvieron aquí con nosotros, pero si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de la Concacaf”, concluyó Domínguez.