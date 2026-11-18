Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían presentar un cambio importante en su formato. La Conmebol analiza la posibilidad de convertir el torneo clasificatorio en una Liga de Naciones, una propuesta que permitiría a las 10 selecciones de la región competir por un título, incluso aquellas que ya tienen asegurada su presencia en la próxima Copa del Mundo.

La iniciativa fue revelada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El dirigente explicó que la idea contempla una competición inspirada en el modelo de la UEFA Nations League, con Argentina, Uruguay y Paraguay incluidos en el calendario pese a que los tres países ya tienen garantizada su clasificación al Mundial por su condición de anfitriones.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones (Nations League - UEFA), compitiendo por un título”, expresó Alonso al referirse al proyecto.

🗣️ “Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título. Diego (Forlán) tiene un plus que le permite lógicamente engancharse entre los candidatos a quedarse con el puesto” ✍🏻 Ignacio Alonso en la previa de Carve Deportiva — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) November 17, 2026

¿Cómo se jugaría la Liga de Naciones de la Conmebol?

La propuesta mantendría el formato tradicional de las Eliminatorias sudamericanas: 10 selecciones enfrentándose todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. De esta manera, cada equipo disputaría 18 encuentros; sin embargo, habría una novedad: el que termine con mayor cantidad de puntos se quedaría con el título oficial de la nueva Liga de Naciones.

Por otro lado, la clasificación al Mundial 2030 también tendría un mecanismo particular. Sudamérica conservaría sus tres cupos y medio para el proceso clasificatorio, incluido el repechaje, que serían asignados a las selecciones mejor ubicadas en la tabla. Si Argentina, Uruguay o Paraguay terminan entre los primeros puestos, sus lugares se correrían para los siguientes equipos de la clasificación.

Por ahora, la propuesta no tiene carácter oficial y todavía debe definirse cómo se implementaría. Eso sí, la iniciativa del presidente de la AUF busca darle un incentivo deportivo adicional a las Eliminatorias.

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