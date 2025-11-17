Conmebol anuncia alianza con Sunflower para personas con discapacidades no visibles durante sus finales internacionales.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anuncia una nueva alianza estratégica con la iniciativa global Hidden Disabilities Sunflower (Sunflower), con el objetivo de dar visibilidad y apoyo a personas con discapacidades no visibles durante sus principales finales continentales.
En el marco de esta colaboración, se entregarán los collarines/identificadores Sunflower en la Final de la Conmebol Sudamericana en Paraguay y en la Final de la Conmebol Libertadores en Perú, como muestra del firme compromiso de la Conmebol con la accesibilidad y la inclusión en el fútbol sudamericano.
Los collarines Sunflower permiten que las personas con discapacidades no visibles —como aquellas dentro del espectro autista, con condiciones de salud mental, dificultades de aprendizaje, epilepsia, o pérdida auditiva o visual, entre otras— puedan señalizar de forma discreta que podrían requerir apoyo o una comprensión adicional. Esta iniciativa se basa en la filosofía Sunflower: al utilizar el identificador, la persona indica que puede necesitar más tiempo, ayuda o acompañamiento.
Con esta acción, Conmebol refuerza su propósito de hacer de los estadios espacios más seguros, inclusivos y sensibles al espectador, garantizando que todos los aficionados puedan disfrutar del fútbol en igualdad de condiciones.
Puntos de distribución de identificadores
Final Conmebol Sudamericana 2025:
- Centro de Acreditación – Complejo CONMEBOL SUMA. Dirección: Sol Naciente esquina con Del Pinar, Luque
Lunes 17/11 – 09:00 a 18:00h
Martes 18/11 – 09:00 a 18:00h
Miércoles 19/11 – 09:00 a 18:00h
Jueves 20/11 – 09:00 a 18:00h
Viernes 21/11 – 09:00 a 21:00h
Sábado 22/11 – 08:00 a 17:00h
- Fiesta ueno Sudamericana – Costanera de Asunción. Dirección: Av. José Asunción Flores esquina Río Ypané, Asunción.
Jueves 20/11 – 17:00 a 00:00h
Viernes 21/11 – 17:00 a 00:00h
Final CONMEBOL Libertadores 2025:
- Centro de Acreditación – FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL – COMPLEJO VIDENA. Dirección: Avenida Aviación, 2097 – San Luis – Lima – 15021.
Lunes 24/11 – 09:00 a 18:00h
Martes 25/11 – 09:00 a 18:00h
Miércoles 26/11 – 09:00 a 18:00h
Jueves 27/11 – 09:00 a 18:00h
Viernes 28/11 – 09:00 a 21:00h
Sábado: 29/11 – 08:00 a 16:00h
- Fanzone Libertadores – Convexia Expo Center. Dirección: v. Javier Prado Este 4406, Santiago de Surco 15023.
Miércoles 26/11 – 16:00 a 22:00h
Jueves 27/11 – 16:00 a 22:00h
Viernes 28/11 – 16:00 a 23:00h
El collarín identificador Sunflower no otorga beneficios comerciales ni prioridad de acceso. Su propósito es servir como un símbolo de apoyo, empatía y comprensión hacia las personas con discapacidades no visibles.
