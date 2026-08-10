El duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate, antes del trágico terremoto en Colombia, estaba pactado para jugarse este miércoles 12 de agosto.
El duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate, antes del trágico terremoto en Colombia, estaba pactado para jugarse este miércoles 12 de agosto.
Por Redacción EC

En las últimas horas el desarrollo del partido entre Independiente de Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se ha puesto en duda.

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