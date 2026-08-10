En las últimas horas el desarrollo del partido entre Independiente de Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se ha puesto en duda.

El terremoto de 7.4 grados de magnitud que afectó Colombia ha generado el aplazamiento de los eventos deportivos en el país; lo que podría significar la reprogramación del duelo.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Conmebol, aunque el medio argentino Clarín aseguró que se “está evaluando la situación y se espera una definición antes del martes al mediodía, ya que el equipo (River Plate) tiene previsto viajar ese día”.

En medio de la incógnita sobre la viabilidad del partido, la Conmebol publicó las fechas, horarios y canales que pasarán los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.