A través de un video publicitario, la Conmebol dio a conocer los números oficiales que dejaron las últimas finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se jugaron en Lima (Perú) y Asunción (Paraguay).

Según lo informado por el ente rector del fútbol sudamericano, la final entre Flamengo y Palmeiras, así como la de Lanús y Atlético Mineiro, arrojaron cifras importantes.

De ese modo, se supo que en el global, ingresaron más de 80 mil fanáticos a los estadios, generando ingresos de más de 100 millones de dólares.

Este es el video promocional de la organización Conmebol.

El transporte movilizó más de 1154 vuelos privados, charters y de línea, así como 180 buses en total.

Se generó trabajo para más de 36 mil personas, de los que 13 mil de ellos laboraron en organización y logística, hubo 12.300 policías, 2.000 agentes de seguridad privada, 926 militares, 112 bomberos, 180 agentes de transito y 235 socorristas.

Asimismo, se supo que la ocupación hotelera de ambas ciudades fue del 100%.

En el video se resalta el apoyo de todas las personas que hicieron posibles los torneos. En la foto del campeón aparecen niños, vendedores, bomberos, artistas, entre otros.

“Cuando la Conmebol organiza no solo gana un equipo, gana todo un país”, destacan.