Gianni Infantino encontró respaldo en Sudamérica en medio de los cuestionamientos que enfrenta desde algunos sectores del fútbol internacional. La Conmebol, junto con las asociaciones de Argentina y Paraguay, expresó su apoyo al presidente de la FIFA mientras impulsa un proyecto para que la región tenga una mayor participación en la organización del Mundial 2030.

La propuesta sudamericana apunta a que Uruguay, Argentina y Paraguay, países que tendrán partidos inaugurales por el centenario de la Copa del Mundo, puedan albergar más encuentros del torneo.

El objetivo es que los tres países reciban seis partidos cada uno, alcanzando un total de 18 compromisos en territorio sudamericano.

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA se conocerá en marzo.

Conmebol cerró filas con Gianni Infantino

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) manifestó su respaldo a Infantino luego de la polémica generada por el intento de la FIFA de avanzar en un proyecto de comercialización privada de los derechos de los Mundiales.

La entidad presidida por Alejandro Domínguez expresó su preocupación por lo que calificó como “reiteradas acciones unilaterales e inconsultas” y señaló que no acompañará procedimientos que desconozcan los mecanismos institucionales.

El posicionamiento de Conmebol llegó pese a las críticas expresadas por el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, quien cuestionó la posibilidad de una venta de derechos del torneo.

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Argentina y Paraguay también apoyaron al presidente de FIFA

Luego del pronunciamiento de Conmebol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación Paraguaya de Fútbol emitieron comunicados en respaldo a Infantino.

La AFA destacó la “solidez institucional” alcanzada por la FIFA desde la llegada del dirigente suizo y resaltó un modelo de gobernanza “claro, estable y transparente”.

Por su parte, Paraguay calificó a la FIFA como un organismo “cercano, abierto y transparente”.

Sudamérica quiere más partidos en el Mundial del centenario

El Mundial 2030 será organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, aunque Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán una participación especial debido al aniversario de los 100 años de la primera Copa del Mundo disputada en Montevideo.

En 2023, la FIFA confirmó que los tres países sudamericanos recibirán los partidos inaugurales del torneo.

Sin embargo, Conmebol busca ampliar esa presencia y plantea que, si se aprueba un Mundial con 64 selecciones, Argentina, Uruguay y Paraguay puedan recibir seis partidos cada uno.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Foto: Getty Images) / Chris Brunskill/Fantasista

La propuesta de ampliar el Mundial a 64 selecciones

Una de las principales apuestas de Conmebol es aumentar nuevamente la cantidad de participantes de la Copa del Mundo.

Luego del salto de 32 a 48 selecciones para el Mundial 2026, Sudamérica propuso elevar la cifra hasta 64 equipos para la edición de 2030.

El proyecto avanzó dentro de FIFA y estuvo cerca de ser aprobado, aunque la polémica por el intento de privatización de los Mundiales generó presión sobre Infantino, quien tuvo que dar explicaciones sobre la iniciativa.

Además, varias federaciones europeas anunciaron que no respaldarían una eventual candidatura del dirigente suizo para las próximas elecciones de FIFA.

Argentina busca una fase completa del Mundial 2030

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que Argentina trabaja para aumentar la presencia sudamericana en la competición.

“Hemos logrado que el Mundial 2030 sea homenajeado como se debe: el primero se jugó acá hace 100 años. ¿Cuál es el partido más importante? El primero y el último. Tenemos el primero y estamos trabajando para tener una fase completa si se juega con 64 equipos”, afirmó.

Tapia agregó que, bajo ese escenario, las sedes principales de Europa y África también podrían recibir más encuentros.

“Portugal, España y Marruecos van a tener cuatro partidos más si se juega con 64 equipos”, explicó.

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