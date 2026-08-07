Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA.
Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA.
Por Redacción EC

Gianni Infantino encontró respaldo en Sudamérica en medio de los cuestionamientos que enfrenta desde algunos sectores del fútbol internacional. La Conmebol, junto con las asociaciones de Argentina y Paraguay, expresó su apoyo al presidente de la FIFA mientras impulsa un proyecto para que la región tenga una mayor participación en la organización del Mundial 2030.

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