La CONMEBOL anunció un nuevo cambio en la Copa Libertadores y Sudamericana. A partir de los cuartos de final de ambas competencias las decisiones del árbitro tras revisión del VAR serán comunicadas en vivo durante el partido.

Mediante un comunicado oficial, el máximo ente rector del fútbol sudamericano informó que aplicará la herramienta Referee’s Announcement of VAR Decision tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. El árbitro principal será quien comunique por los parlantes la decisión del VAR.

Esta nueva medida rige desde los cuartos de final (entre el 17 y 26 de septiembre) y se implementa por primera vez en la historia de ambas competiciones. Esta innovación ya fue utilizada en la final de la Recopa Sudamericana 2024, en el Estadio Maracaná

El objetivo es la Conmebol es acercar el juego al público, de manera que pueda fortalecerse la transparencia y transmitir mayor confianza en cada determinación arbitral.

Como se sabe, Alianza Lima jugará la ida de los cuartos de final el 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva frente a la Universidad de Chile. Ese día también marcará el estreno de esta nueva modalidad en el VAR.

