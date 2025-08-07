Universitario de Deportes, uno de los clubes más importantes del país y esta parte del continente, cumple 101 años de historia y recibió el afectuoso saludo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
A través de sus canales oficiales se sumó a las felicitaciones este 7 de agosto, la fecha más importante en el calendario crema.
La institución crema prepara una serie de actividades por su aniversario y este sábado 9 de agosto vivirá una fiesta con motivo de su encuentro ante Sport Boys en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
En la ‘U’ hace varios años se vive un buen momento en lo deportivo, luego de ser los vigentes bicampeones nacionales y alcanzar el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.
Además, tras varios años, Universitario logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y se medirá la próxima semana ante Palmeiras de Brasil.
