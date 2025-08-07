A través de sus canales oficiales, la Confederación Sudamericana de Fútbol se sumó a las felicitaciones a Universitario por su día.
A través de sus canales oficiales, la Confederación Sudamericana de Fútbol se sumó a las felicitaciones a Universitario por su día.
Redacción EC
Redacción EC

, uno de los clubes más importantes del país y esta parte del continente, cumple 101 años de historia y recibió el afectuoso saludo de la Confederación Sudamericana de Fútbol ().

LEE TAMBIÉN: Las ‘joyas’ del cuestionado ‘Tín’ Lozano: Ortiz Bisso y lo que nos espera en la polémica reelección en la FPF

A través de sus canales oficiales se sumó a las felicitaciones este 7 de agosto, la fecha más importante en el calendario crema.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

La institución crema prepara una serie de actividades por su aniversario y este sábado 9 de agosto vivirá una fiesta con motivo de su encuentro ante Sport Boys en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

MIRA: Entrenador de Emelec elogia a Christian Cueva: “Atrae y preocupa al rival, te saca marca”

En la ‘U’ hace varios años se vive un buen momento en lo deportivo, luego de ser los vigentes bicampeones nacionales y alcanzar el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Además, tras varios años, Universitario logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y se medirá la próxima semana ante Palmeiras de Brasil.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC