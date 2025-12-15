La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) renovó su vínculo con ESPN, que continuará siendo el titular de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en señales lineales y en Disney+ Plan Premium. El acuerdo abarca Sudamérica, México, Centroamérica y el Caribe, e incluye una ampliación significativa en Brasil para el ciclo 2027–2030.

“La extensión de este acuerdo con la CONMEBOL fortalece nuestra propuesta deportiva y ratifica el compromiso de brindar contenidos de alto valor a nuestras audiencias. Nos enorgullece seguir avanzando de manera sostenible en el objetivo de ofrecer los eventos más relevantes dentro de nuestro ecosistema de entretenimiento deportivo y afianzar el liderazgo en toda América Latina”, señaló Bruno Zurlo, Head de Deportes de The Walt Disney Company Latin America.

Cada temporada de la Libertadores y la Sudamericana concentra la atención del mundo del fútbol, tanto dentro como fuera del campo. En Sudamérica, Brasil, México, Centroamérica y el Caribe, ESPN también emitirán en exclusiva la Recopa, que enfrentará a los campeones de ambos torneos en una definición a doble partido.

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025. / AFP / LUIS ACOSTA

Los clubes mejor ubicados de los campeonatos locales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela —los diez países miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol— acceden a estas competencias como reconocimiento a sus destacadas campañas.

En el caso de Brasil, cuyos equipos han sido protagonistas en las últimas ediciones, el nuevo acuerdo contempla un aumento considerable en la cantidad de encuentros televisados. Así, ESPN y Disney+ Plan Premium refuerzan una vez más su amplia y sólida oferta futbolística, que en Sudamérica también incluye los torneos de la UEFA y las principales ligas europeas, como la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.