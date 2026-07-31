Por Redacción EC

se pronunció tras conocer la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, dejando en claro que su prioridad será siempre el fútbol, sus valores y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. En su comunicado, el ente sudamericano enfatizó que, si bien el desarrollo del deporte requiere decisiones comerciales y financieras, estas no deben anteponerse a su esencia.

Evaluación del proyecto FFE

Tras tomar conocimiento de la iniciativa, la CONMEBOL activó sus procedimientos institucionales y llevó a cabo un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro. Además, convocó a una reunión de su Consejo con el objetivo de analizar y evaluar la propuesta con responsabilidad y rigor.

En ese marco, solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre aspectos clave como el alcance del proyecto, su estructura, gobernanza y posibles efectos en el ecosistema del fútbol mundial.

Llamado a la unidad del fútbol mundial

El organismo también subrayó que continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol global a través de los canales institucionales y respetando los principios de buena gobernanza.

Finalmente, la CONMEBOL hizo un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol, insistiendo en que el deporte debe estar siempre por encima de cualquier otro interés.

Un mensaje claro: el fútbol por encima de todo

Con este pronunciamiento, la CONMEBOL busca marcar una posición firme frente a propuestas que puedan impactar el futuro del fútbol, reiterando que cualquier iniciativa debe respetar su esencia y priorizar el bienestar del deporte en todas sus dimensiones.

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