CONMEBOL se pronunció tras conocer la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, dejando en claro que su prioridad será siempre el fútbol, sus valores y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. En su comunicado, el ente sudamericano enfatizó que, si bien el desarrollo del deporte requiere decisiones comerciales y financieras, estas no deben anteponerse a su esencia.

Evaluación del proyecto FFE

Tras tomar conocimiento de la iniciativa, la CONMEBOL activó sus procedimientos institucionales y llevó a cabo un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro. Además, convocó a una reunión de su Consejo con el objetivo de analizar y evaluar la propuesta con responsabilidad y rigor.

En ese marco, solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre aspectos clave como el alcance del proyecto, su estructura, gobernanza y posibles efectos en el ecosistema del fútbol mundial.

Comunicado CONMEBOL - Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

Llamado a la unidad del fútbol mundial

El organismo también subrayó que continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol global a través de los canales institucionales y respetando los principios de buena gobernanza.

Finalmente, la CONMEBOL hizo un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol, insistiendo en que el deporte debe estar siempre por encima de cualquier otro interés.

Un mensaje claro: el fútbol por encima de todo

Con este pronunciamiento, la CONMEBOL busca marcar una posición firme frente a propuestas que puedan impactar el futuro del fútbol, reiterando que cualquier iniciativa debe respetar su esencia y priorizar el bienestar del deporte en todas sus dimensiones.