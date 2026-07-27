Por Redacción EC

La CONMEBOL anunció una innovadora medida para revalorizar la historia de los clubes campeones de la Copa Libertadores. A partir de las fases decisivas del torneo 2026, los equipos que hayan levantado el trofeo lucirán un parche especial en sus camisetas que reconocerá su legado en la competición, una iniciativa inédita en el fútbol sudamericano.

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