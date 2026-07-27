La CONMEBOL anunció una innovadora medida para revalorizar la historia de los clubes campeones de la Copa Libertadores. A partir de las fases decisivas del torneo 2026, los equipos que hayan levantado el trofeo lucirán un parche especial en sus camisetas que reconocerá su legado en la competición, una iniciativa inédita en el fútbol sudamericano.

¡Así son los nuevos parches de la CONMEBOL #Libertadores! Una nueva identidad para la #GloriaEterna pic.twitter.com/ZsZuLeOuHo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 27, 2026

Este nuevo emblema será personalizado para cada club, incorporando los colores institucionales, la cantidad de títulos obtenidos y los años en los que fueron conquistados. De esta manera, cada camiseta contará una parte de la historia del equipo dentro del torneo más importante del continente.

Hasta ahora, los clubes campeones utilizaban un parche estándar de color dorado que únicamente indicaba el número de Libertadores ganadas, sin detallar las temporadas. Con este cambio, la CONMEBOL busca dar mayor visibilidad al recorrido histórico de cada institución y reforzar la identidad de los campeones.

La medida se aplicará desde los octavos de final de la presente edición y forma parte de una estrategia más amplia del organismo para poner en valor la tradición y prestigio de la Copa Libertadores, uno de los torneos más emblemáticos del fútbol mundial.