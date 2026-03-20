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El ente rector del fútbol sudamericano hizo una importante modificación en los criterios de desempate en la fase de grupos de ambas competencias. (Fuente: CONMEBOL)
El ente rector del fútbol sudamericano hizo una importante modificación en los criterios de desempate en la fase de grupos de ambas competencias. (Fuente: CONMEBOL)
Por Redacción EC

Los clubes ya conocen en qué grupos están y qué rivales enfrentarán en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No obstante, deberán tener en cuenta un importante cambio que anunció la CONMEBOL.

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