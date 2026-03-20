Los clubes ya conocen en qué grupos están y qué rivales enfrentarán en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No obstante, deberán tener en cuenta un importante cambio que anunció la CONMEBOL.

El ente rector del fútbol sudamericano modificó los criterios de desempate en la fase de grupos de ambas competencias.

Antes, la diferencia de goles total era el primer criterio de desempate. Sin embargo, ahora el criterio solo tomará en cuenta a la diferencia de goles entre los dos equipos empatados.

A continuación, te compartimos los puntos modificados:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados (enfrentamientos directos). Por ejemplo, si dos equipos terminan igualados en 10 puntos, los puntos obtenidos en los dos partidos en que se enfrentaron determinarán el clasificado. Mejor diferencia de goles en esos partidos directos entre los equipos involucrados. Mayor cantidad de goles marcados en esos enfrentamientos directos. Menor número de tarjetas rojas Menor número de tarjetas amarillas Sorteo.

Si persiste la igualdad tras aplicar estos (especialmente si hay más de dos equipos), se repiten los pasos solo entre los restantes empatados, y luego se pasa a criterios generales como:

Diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

Mayor número de goles marcados en toda la fase de grupos.

Menor número de tarjetas rojas.

Menor número de tarjetas amarillas.

Sorteo como último recurso.