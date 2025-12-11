CONMEBOL oficializó la distribución de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores para el ciclo 2027–2030, incluyendo la confirmación de que parte de los partidos se podrán ver en señal gratuita en varios países de Sudamérica. La Confederación Sudamericana de Fútbol concluyó el proceso de licitación, que busca ampliar el acceso de los aficionados a uno de los torneos más importantes del continente y ofrecer diferentes opciones para seguir los encuentros.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que la Copa Libertadores se vea en televisión abierta en varias regiones, lo que permitirá a los hinchas seguir los partidos sin necesidad de contratar servicios de paga. En países como Ecuador, por ejemplo, la emisora Ecuavisa ya fue confirmada como uno de los canales que transmitirá el certamen en señal abierta, mientras que en la región panregional Warner Bros. Discovery jugará un papel clave con emisiones free-to-air.

En cuanto a los derechos de televisión de pago y plataformas digitales, CONMEBOL mantuvo acuerdos con grandes operadores como ESPN y otras plataformas como HBO Max (de Warner), que ofrecerán la Libertadores en sus respectivos catálogos de suscripción. Esta combinación de señales abiertas y de pago pretende incrementar la cobertura y adaptarse a distintos formatos de consumo audiovisual a lo largo de Sudamérica.

El nuevo ciclo también contempla acuerdos específicos por país: en Brasil, por ejemplo, la Copa Libertadores seguirá siendo accesible a través de emisoras abiertas históricas como Globo, junto con transmisiones en canales de paga; mientras que otros torneos como la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana tendrán también una distribución mixta entre señales abiertas y servicios de suscripción, con TNT Sports y DirecTV en diferentes roles según el territorio.

CONMEBOL destacó que la licitación fue desarrollada bajo criterios de transparencia y competencia entre oferentes, con la meta de reforzar el alcance de sus competiciones más importantes. La incorporación de canales gratuitos y plataformas digitales se interpreta como un paso para acercar el fútbol continental a más seguidores, potenciando la visibilidad de la Libertadores en todo el continente.