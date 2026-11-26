Boca Juniors recibió un nuevo reconocimiento tras conquistar la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol publicó el equipo ideal del certamen y el conjunto argentino fue el gran protagonista: ocho de sus futbolistas fueron incluidos en la formación seleccionada por el Grupo de Estudio Técnico del organismo.

La elección se conoció este jueves 26 de noviembre y destacó a los jugadores que tuvieron mayor protagonismo durante el campeonato. La nómina contempla representantes de Boca Juniors, Vasco da Gama, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Boca Juniors domina el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2026

Los ocho futbolistas del Xeneize elegidos por Conmebol son Álvaro Montero, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La presencia de jugadores de todas las líneas refleja el protagonismo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena durante el torneo, que terminó con la conquista del título tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia.

Los otros tres integrantes del once ideal son Adson, de Vasco da Gama; Bernard, de Atlético Mineiro; y Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque.

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Miguel Merentiel (n.º 16), celebra junto al delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa (n.º 22), tras anotar el segundo gol de su equipo durante la final de la Copa Sudamericana entre el Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre de 2026. (Foto de Raul ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

¿Quiénes integran el once ideal de la Copa Sudamericana 2026?

Esta es la formación ideal publicada por la Conmebol, de acuerdo con la elección de su Grupo de Estudio Técnico:

Álvaro Montero – Boca Juniors. Facundo Herrera – Boca Juniors. Lautaro Di Lollo – Boca Juniors. Lautaro Blanco – Boca Juniors. Adson – Vasco da Gama. Santiago Ascacíbar – Boca Juniors. Leandro Paredes – Boca Juniors. Bernard – Atlético Mineiro. Sebastián Villa – Boca Juniors. Salomón Rodríguez – Montevideo City Torque. Miguel Merentiel – Boca Juniors.

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Los números de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026

En el apartado individual, Miguel Merentiel terminó como máximo goleador de Boca Juniors en el torneo, con cinco anotaciones. El uruguayo quedó a dos tantos de Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque, quien terminó como máximo artillero de la competición con siete goles.

Por su parte, Sebastián Villa aportó cuatro asistencias y también destacó en la generación de oportunidades ofensivas. El colombiano quedó por detrás de Cristian Souza, futbolista de Cienciano, en ese apartado estadístico.

El camino de Boca hacia el título incluyó enfrentamientos ante O’Higgins, Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama. Precisamente, en las semifinales consiguió remontar la derrota por 1-0 en la ida frente al conjunto brasileño y se impuso por 3-1 en el partido de vuelta.

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