El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló este miércoles que su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, está dispuesto a debatir el cambio de las reglas del fútbol introducido por la organización rectora del fútbol mundial.

La Conmebol había manifestado el pasado viernes su "sorpresa" por el anuncio de la FIFA de permitir a los equipos hasta cinco cambios por partido.

Domínguez dijo que la adopción de la medida no fue consultada con la Conmebol y señaló que será revisada para establecer si es posible su aplicación en Sudamérica.

"Yo hablé con el presidente Infantino. Dijo que su intención y de la gente que promovió el cambio fue a pedido de algunas asociaciones, ligas y clubes para que sirva de ayuda" para reducir la cantidad de lesiones, ante la acumulación de partidos por el actual parate a causa del coronavirus.

"Nosotros estamos de acuerdo con las ayudas y la solidaridad, pero cambios de las reglas del fútbol hubo pocos en la historia. Nos pareció que esto se debe debatir entre las personas que entienden de fútbol", subrayó el titular de la Conmebol en declaraciones a la radio 1080 AM de Asunción.

El directivo dijo entender que en un momento de pandemia como la que atraviesa el mundo "pueden haber reacciones solidarias pero necesariamente un cambio así amerita un debate muy profundo".

Domínguez destacó que "Infantino dijo estar de acuerdo en plantear un debate", al tiempo que remarcó que tuvo unas conversaciones "muy sinceras" con el titular de FIFA.

Conmebol resolvió convocar a técnicos, ex jugadores y otros especialistas del fútbol para analizar la conveniencia o no de introducir en Sudamérica los cinco cambios que pretende la FIFA, luego de una decisión acordada en el consejo de la IFAB (The International Football Association Board), organismo que se encarga de las reglas de este deporte.

"Acá no hay culpables ni nadie tiene la verdad aún cuando las cosas nos apremien", observó.

Recordó que para introducir el VAR (video arbitraje), las conversaciones se extendieron por dos años y que después se adoptó la novedad en el fútbol.

"Entiendo el momento y la urgencia (de FIFA). No creo que sea el momento. La gente que entiende que se saque la conclusión", puntualizó.

La Conmebol ratificó este miércoles que el fútbol en Sudamérica se reanudará cuando se den las condiciones sanitarias, tras una reunión por videoconferencia con directivos de las asociaciones nacionales.

El Consejo de la Conmebol “analizó los posibles escenarios del fútbol continental en los próximos meses, acordando retomar las competiciones cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, señaló la entidad en su página web.

Fuente: AFP

MÁS EN DT...