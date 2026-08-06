Por Redacción EC

La CONMEBOL se pronunció oficialmente tras los recientes movimientos en la gobernanza del fútbol internacional y respaldó la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA Forward Enterprise, en medio de un contexto de creciente tensión institucional.

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