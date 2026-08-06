La CONMEBOL se pronunció oficialmente tras los recientes movimientos en la gobernanza del fútbol internacional y respaldó la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA Forward Enterprise, en medio de un contexto de creciente tensión institucional.

A través de un comunicado emitido por su Consejo, el ente sudamericano manifestó de forma unánime su preocupación por las “reiteradas acciones unilaterales” que, según advierte, se han tomado sin recurrir a los canales de diálogo ni a los mecanismos formales establecidos.

Críticas a decisiones sin consenso

El organismo que rige el fútbol en Sudamérica cuestionó que, en cuestión de días, el foco global haya pasado de un evento deportivo de alto nivel a debates sobre la gobernanza del fútbol.

En ese sentido, recordó que hace más de una década la FIFA impulsó reformas estructurales en sus estatutos con el objetivo de fortalecer la transparencia, la institucionalidad y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros para la resolución de conflictos.

Para CONMEBOL, ese marco debe respetarse estrictamente: “Cuando se dejan de lado estos principios, pierde el fútbol y perdemos todos”.

Llamado a la unidad del fútbol mundial

El Consejo también hizo énfasis en la necesidad de preservar la unidad dentro de la “familia del fútbol”, subrayando que el futuro del deporte debe construirse sobre el respeto a las normas, la gobernanza y los procesos democráticos.

“El fútbol es de todos”, recalca el comunicado, en alusión a las 211 asociaciones miembro que conforman la FIFA.

Elecciones en FIFA y el Mundial 2030 en el horizonte

CONMEBOL también puso el foco en el calendario institucional que se avecina. El próximo 18 de noviembre de 2026 cerrará el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA, cuyo proceso electoral se definirá mediante votación en el Congreso del organismo.

El próximo presidente tendrá un rol clave, incluyendo la organización del Mundial Centenario 2030.

Postura firme: no a procesos fuera del sistema

Finalmente, la CONMEBOL dejó clara su posición: no apoyará ninguna iniciativa que se aleje de los mecanismos institucionales vigentes.

El organismo cerró su mensaje con un llamado a actuar con responsabilidad, fortalecer el diálogo y respetar las estructuras que rigen el fútbol a nivel global.