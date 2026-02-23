La Conmebol puso en vitrina uno de los capítulos más impactantes de la última Libertadores: la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en La Bombonera.

A través de sus canales oficiales, la Libertadores anunció una nueva edición de “Pulso”, producción audiovisual que revivirá la histórica noche en Buenos Aires, cuando el conjunto íntimo logró una clasificación que rompió pronósticos y dejó una huella imborrable en el continente.

🇵🇪💙 A un año de un hecho histórico para @ClubALoficial: la historia de la eliminación a @BocaJrsOficial en la Bombonera. 🏆🎥 Una nueva edición de CONMEBOL Libertadores Pulso. pic.twitter.com/QFu8eVIHt4 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 23, 2026

El especial, que se estrenará este 25 de febrero en el canal Youtube de la Copa Libertadores, repasará la tensión del partido, la personalidad mostrada por el equipo peruano en un escenario hostil y la celebración final tras sellar el pase ante uno de los clubes más laureados de Sudamérica.

Un año después, la propia Conmebol reconoce la magnitud de aquella gesta. En el aviso lanzado a través de un post en redes sociales muestra a Guerrero, Barcos y Vizcarra como protagonistas.