Boca Juniors sufrió más de la cuenta para eliminar a O’Higgins y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero uno de los momentos más comentados de la noche no tuvo como protagonista a una jugada de gol, sino al intenso cruce entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El episodio ocurrió en el segundo tiempo y quedó registrado por las cámaras de televisión.

Todo comenzó cuando Paredes reclamó una decisión arbitral y se acercó con vehemencia a Roldán. El juez respondió con firmeza, le puso una mano en el pecho para marcar distancia y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Conmigo no”. El mediocampista no retrocedió de inmediato y ambos quedaron cara a cara durante algunos segundos, intercambiando palabras en medio de la tensión del partido.

INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O'Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Los futbolistas de ambos equipos intervinieron para evitar que la discusión pasara a mayores. Roldán amonestó a Paredes y el juego continuó, aunque el ambiente ya estaba completamente caldeado. Las imágenes del empujón y del fuerte intercambio entre ambos recorrieron las redes sociales apenas terminó el encuentro y generaron un amplio debate sobre la actitud del árbitro y la reacción del campeón del mundo.

Finalmente, Boca consiguió el boleto a los octavos de final tras imponerse en la definición por penales, dejando atrás una serie mucho más complicada de lo esperado. Sin embargo, más allá de la clasificación, la escena entre Paredes y Roldán terminó acaparando los reflectores y se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada continental.

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