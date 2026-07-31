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Resumen

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El tenso cruce entre Leandro Paredes y el árbitro Roldán en la clasificación de Boca por Sudamericana. (Foto: Captura)
El tenso cruce entre Leandro Paredes y el árbitro Roldán en la clasificación de Boca por Sudamericana. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

Boca Juniors sufrió más de la cuenta para eliminar a O’Higgins y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero uno de los momentos más comentados de la noche no tuvo como protagonista a una jugada de gol, sino al intenso cruce entre Leandro Paredes y el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El episodio ocurrió en el segundo tiempo y quedó registrado por las cámaras de televisión.

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