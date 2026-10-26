¡Conmoción en Brasil! Robert Renan sufre aparatoso accidente en Río de Janeiro y salió ileso. (Foto: AFP)
¡Conmoción en Brasil! Robert Renan sufre aparatoso accidente en Río de Janeiro y salió ileso. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El defensor brasileño Robert Renan vivió un gran susto este lunes 26 de octubre. El futbolista de Vasco da Gama sufrió un accidente de tránsito en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, luego de que el vehículo que conducía volcara y terminara chocando contra un árbol. Pese a la fuerza del impacto, el jugador salió ileso.

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