El defensor brasileño Robert Renan vivió un gran susto este lunes 26 de octubre. El futbolista de Vasco da Gama sufrió un accidente de tránsito en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, luego de que el vehículo que conducía volcara y terminara chocando contra un árbol. Pese a la fuerza del impacto, el jugador salió ileso.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, en la Avenida Célia Ribeiro da Silva Mendes, cerca del condominio Santa María. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para auxiliar al futbolista, cuyo automóvil quedó seriamente dañado en la parte delantera tras el choque.

Robert Renan, de 20 años, fue sometido a una evaluación médica después del accidente. Los especialistas descartaron lesiones y fracturas, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. El defensor pudo retirarse del lugar por sus propios medios.

DURÍSIMO ACCIDENTE DE ROBERT RENAN... ¡QUE FUE ENTRENAR IGUAL! 😨💥 ➡️ El jugador del Vasco Da Gama, que jugó en la serie ante Boca, sufrió un tremendo choque en Barra da Tijuca ⚽️🤯 Más allá de las impactantes imágenes, el futbolista fue a entrenar con normalidad 💬 "Gracias, Dios mío, por la liberación. Agradezco sinceramente a todos los que me envían mensajes y se preocupan por mí. Gracias a Dios, todo está bien", escribió en sus redes — Diario Olé (@DiarioOle) October 26, 2026

Horas después, Vasco da Gama confirmó que el jugador se encontraba fuera de peligro y que posteriormente acudió con normalidad al centro de entrenamiento del club. El propio Renan también buscó tranquilizar a sus seguidores mediante una publicación en Instagram: “¡Gracias, Dios mío, por la liberación! Agradezco sinceramente a todos los que me han enviado mensajes y se han preocupado por mí. ¡Gracias a Dios, todo está bien!”.

El accidente no dejó consecuencias físicas para el futbolista, aunque el vehículo sufrió importantes daños debido al impacto. Robert Renan continúa con sus actividades habituales en Vasco da Gama después de haber sido atendido en el lugar y recibir el alta médica.

SOBRE EL AUTOR