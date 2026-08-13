¡Conmoción en el fútbol! Futbolista es declarado muerto y poco después despierta en la morgue. (Foto: Difusión)
¡Conmoción en el fútbol! Futbolista es declarado muerto y poco después despierta en la morgue. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Una situación insólita conmocionó al fútbol de Nigeria. Chinedu Ozor, defensor del Katsina United, se desplomó durante los primeros minutos de un partido de pretemporada frente a Niger Tornadoes. Tras ser atendido, el futbolista fue declarado muerto, una noticia que provocó escenas de consternación entre sus compañeros y aficionados. No obstante, la situación cambió poco después.

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