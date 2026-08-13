Una situación insólita conmocionó al fútbol de Nigeria. Chinedu Ozor, defensor del Katsina United, se desplomó durante los primeros minutos de un partido de pretemporada frente a Niger Tornadoes. Tras ser atendido, el futbolista fue declarado muerto, una noticia que provocó escenas de consternación entre sus compañeros y aficionados. No obstante, la situación cambió poco después.

El caso dio un giro inesperado cuando Ozor se encontraba en la morgue. De acuerdo con reportes desde Nigeria, el jugador mostró signos de movimiento, lo que dejó atónitos a los trabajadores del lugar y permitió que fuera trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

El futbolista fue llevado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Katsina, donde permanece conectado a oxígeno mientras los médicos trabajan para estabilizarlo. La situación generó una enorme preocupación entre sus familiares, que inicialmente habían recibido la noticia de su supuesto fallecimiento.

El propio Katsina United había llegado a publicar un mensaje lamentando la muerte del defensor. Sin embargo, Heartland, uno de los antiguos clubes de Ozor, informó posteriormente sobre el inesperado giro de los acontecimientos. “Fuentes fidedignas afirman que Chinedu Ozor ha sido trasladado de la morgue al hospital tras mostrar, según se informa, signos de movimiento”, señaló la institución.

El caso de Ozor ha causado conmoción en el fútbol africano y mantiene en vilo a Nigeria. El defensor continúa bajo atención médica y recibe oxígeno mientras los especialistas intentan reanimarlo y estabilizar su estado.

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