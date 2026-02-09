Inter Miami, con Lionel Messi en la cabeza, empató 2 a 2 ante Barcelona SC en la gira del club de la MLS por Latinoamérica, el último sábado 7 de febrero.

El astro argentino marcó el primer gol del partido e hizo vibrar a todos los hinchas en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Al finalizar el duelo se captó un tierno momento que Messi vivió con el hijo de Miguel Parrales, jugador del Barcelona SC.

El menor saludó al jugador argentino cuando este se encontraba en el bus. No obstante, el vidrio estaba empañado y la fotografía no saldría nítida.

Lionel Messi se percató de este detalle y trató de limpiar el vidrio, pero sus esfuerzos fueron en vano. De todas maneras se acomodó para captar el momento en la foto.