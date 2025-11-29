Sueño cumplido: conoce a los “capitanes honorarios” que hoy liderarán a Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores

Los sueños están para cumplirse. Y un sueño es el que harán realidad Alejandro Infantes Campos y Luis Miguel Malpica Lozano, ambos de ocho años, este sábado 29 de noviembre en la gran final de la Copa Libertadores.

Gracias a una iniciativa de Mastercard, Alejandro y Luis Miguel serán los capitanes honorarios del duelo entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Monumental.

Con tribunas repletas de fanáticos y un clima inolvidable, los pequeños entrarán al campo de juego junto a los capitanes y árbitros para el sorteo de apertura.

El pequeño Alejandro Infante es un ‘todocampista’, puede cumplir funciones a cabalidad tanto de delantero como de portero. Es fanático de Flamengo y espera salir junto al plantel del ‘Mengao’.

Por su lado, Luis Malpica es un aguerrido defensor, y admira mucho a Richard Ríos, quien estuvo en las filas de Palmeiras hasta julio de este año. Quiere acompañar al ‘Verdao’ a la obtención de una nueva estrella.