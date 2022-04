Cada vez falta menos. El Mundial Qatar 2022 está muy cerca, la máxima fiesta del fútbol iniciará el 21 de noviembre con los partidos entre Qatar vs Ecuador, Inglaterra vs Irán, Senegal vs Países Bajos y Estados Unidos vs el ganador del repechaje europeo que disputará Gales ante Escocia o Ucrania.

Este Mundial, que se realizará en Qatar, será el más cercano de la historia, 8 estadios en 60 kilómetros a la redonda. En este especial de El Comercio, podrás conocer cada uno de ellos, nombres, los partidos que se jugarán y más.

INGRESA AL SIGUIENTE LINK -> UN MUNDIAL EN 60 KM

La Copa del Mundo inicia el 21 de noviembre y aquí podrás conocer todos los estadios donde se disputarán los partidos del Mundial.

CÓMO QUEDARON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL QATAR 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, ganador repesca Gales/Ucrania-Escocia.

Inglaterra, Irán, Estados Unidos, ganador repesca Gales/Ucrania-Escocia. Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia.

Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia. Grupo D: Francia, ganador repesca Australia/Emiratos Árabes-Perú, Dinamarca, Túnez.

Francia, ganador repesca Australia/Emiratos Árabes-Perú, Dinamarca, Túnez. Grupo E: España, ganador repesca Nueva Zelanda-Costa Rica, Alemania, Japón.

España, ganador repesca Nueva Zelanda-Costa Rica, Alemania, Japón. Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.