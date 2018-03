Conoce a Mariano Closs, el narrador que criticó a Paulo Dybala

Resumir su trayectoria a un video-meme es injusto. Mariano Closs, de 47 años, es un gran narrador argentino que trabaja en medios hace más de dos décadas. Es además conductor de espacios radiales de éxito y una referencia dentro del grupo de los periodistas de su generación, como Marcelo Benedetto o Alejandro Fantino.

Comenzó relatando en 1995 en Ty C Sports y destacó de inmediato por su lectura del juego. Hijo de un aficionado al arbitraje llamado Hugo, Mariano siempre tuvo facilidad para predecir fallos. Se colocó rápidamente como el compañero histórico de Fernando Niembro en Fox Sports y estuvo presente en todos los mundiales desde Francia 98 en adelante.

Su crítica a Paulo Dybala en el Tottenham-Juventus coincidió con un golazo del cordobés, pero eso no invalida que, efectivamente, el delantero no estaba haciendo un buen partido. “Si ven todo el partido me entenderán”, dijo Closs, quien se ha tomado a broma el video-meme.

Fuera de lo profesional, Closs también se hizo conocido por ser novio durante algunos años de Brenda Bianchi, la hija de Carlos Bianchi, el legendario técnico de Boca Juniors. También fue famoso por una pelea con Julio Falcioni, quien –cansado de sus críticas- amenazó con golpearlo y jalarlo de los pelos. Sus narraciones son tan populares que incluso en Perú le apareció un imitador: Freddy Cora, quien era llamado el Closs peruano. En 2011 y hasta el 2012, trabajo en Fútbol Para Todos junto con Diego Fucks y con Diego Latorre (nuevo compañero predilecto en Fox Sports tras la ida de Niembro) para las eliminatorias del 2014.