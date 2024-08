Hay goles que son para agarrarse la cabeza y aplaudir de pie. Este es el caso de Walter Bou, quien apareció al minuto 90 para darle la victoria a Lanús por 3-2 sobre Tigre en la Liga Profesional Argentina con un soberbio tanto que quedará para la historia. Con un control de pecho y una espectacular chalaca, la ‘Panterita’ ejecutó un notable remate que tranquilamente puede ser candidato a ganar el premio Puskas.

El partido iba empatado 2-2 y la necesidad de sumar tres puntos para el granate apremiaba. Fue allí cuando Walter Bou recibió un centro en la medialuna del área rival y detuvo el balón de espaldas al arco. Antes de girar, había visto a Felipe Zenobio adelantado y su reacción inmediata fue pegarle desde esa zona del campo, ‘sombreando’ al arquero y clavándola en el ángulo.

¡¡OLOR A PUSKAS EN LA FORTALEZA!! ¡¡POR FAVOR, BOU!! EL GOL DEL AÑO PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE TIGRE.



Ese gol causó el asombro general de sus compañeros, quienes acompañaron en el festejo a Bou. El delantero de Lanús se puso de pie y celebró con un gesto en la sien que graficaba bien lo que había ocurrido en la cancha. El cuadro granate mantuvo la ventaja hasta el final y se quedó con la victoria.

“Vino el centro, me quedó y la tiré de zurda. De derecha no me sale. Gracias a Dios entró”, expresó la ‘Panterita’ después del partido. “Ojalá gane el premio Puskas, pero la verdad es que fue gracias al equipo, porque lo buscamos hasta el final y nos llevamos una victoria muy importante”, agregó el atacante granate.









