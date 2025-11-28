La Unidad Antidopaje de la CONMEBOL llevó a cabo controles antidopaje Fuera de Competencia a los planteles completos de Palmeiras y Flamengo, los dos equipos que disputarán la final de la CONMEBOL Libertadores 2025 en Lima. La acción forma parte del riguroso protocolo de vigilancia establecido por la Confederación para garantizar la transparencia y el juego limpio en la fase decisiva del torneo más importante de Sudamérica.

En esta intervención se recolectaron 20 muestras de sangre seca, una metodología que se ha consolidado como un complemento eficaz a los controles tradicionales. Estos procedimientos se realizaron bajo una planificación que aplica criterios de inteligencia, evaluando el desempeño de los jugadores a lo largo de la competición y realizando un seguimiento continuo del paradero de los equipos en periodos específicos.

La técnica de sangre seca, conocida como dried blood spot (DBS), consiste en obtener una pequeña muestra —a través de un pinchazo en el dedo o el brazo— sobre un papel de filtro que luego es analizado en laboratorio. Este método ofrece resultados confiables y amplía las posibilidades de monitoreo sin la necesidad de procedimientos más invasivos.

El DBS representa un avance significativo dentro del sistema antidopaje del fútbol sudamericano. Su implementación permite una mayor practicidad, ya que facilita la recolección, transporte y almacenamiento de las muestras, reduciendo además los costos operativos. De esta manera, se convierte en una herramienta clave para aumentar la cobertura y eficacia de los controles.

Además, la incorporación de esta técnica al Pasaporte Biológico del Atleta fortalece el seguimiento de los parámetros hematológicos y metabólicos de los jugadores, permitiendo una evaluación más detallada y continua. Según el Reglamento Antidopaje de la CONMEBOL, los controles Fuera de Competencia pueden realizarse en cualquier momento y lugar, con el objetivo primordial de proteger la salud de los deportistas y asegurar el fair play en todas las competiciones.

La CONMEBOL resaltó la colaboración de Palmeiras y Flamengo, cuyos jugadores, cuerpos técnicos y equipos médicos facilitaron un desarrollo ordenado, eficiente y satisfactorio del operativo. La Unidad Antidopaje, encabezada por el Dr. Osvaldo Pangrazio, reafirma así su compromiso con la innovación y la implementación de nuevas tecnologías que fortalezcan el sistema de control antidopaje en el fútbol sudamericano.