Resumen

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Gabigol sorprendió al dirigirse públicamente a Carlo Ancelotti y sugerirle que asista al estadio Vila Belmiro para ver a Neymar, en medio del debate sobre su posible regreso a la selección de Brasil.
Gabigol sorprendió al dirigirse públicamente a Carlo Ancelotti y sugerirle que asista al estadio Vila Belmiro para ver a Neymar, en medio del debate sobre su posible regreso a la selección de Brasil.
Por Redacción EC

Gabriel Barbosa lanzó un curioso mensaje al técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, al pedirle que vaya al estadio Vila Belmiro para observar a Neymar, quien busca volver a la ‘Canarinha’ de cara a los próximos amistosos y al Mundial 2026.

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