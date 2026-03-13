Gabriel Barbosa lanzó un curioso mensaje al técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, al pedirle que vaya al estadio Vila Belmiro para observar a Neymar, quien busca volver a la ‘Canarinha’ de cara a los próximos amistosos y al Mundial 2026.

El comentario de Gabigol se dio en medio de las dudas sobre la convocatoria de Neymar, quien intenta recuperar su mejor nivel tras varias lesiones en las últimas temporadas. El atacante cree que su compatriota todavía puede demostrar su calidad si el entrenador lo observa en el campo.

En ese contexto, el delantero brasileño fue directo al dirigirse al estratega italiano y lo invitó a presenciar un partido del Santos. “Carletto, ve a Vila Belmiro a ver a Neymar”, declaró para Amazon Prime.

La situación del ‘10’ brasileño genera expectativa, ya que Ancelotti viene evaluando a varios jugadores antes de anunciar su lista para los próximos compromisos internacionales. Neymar, máximo goleador histórico de Brasil, intenta convencer al seleccionador de que aún puede ser una pieza clave en el equipo.