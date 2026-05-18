La selección de Brasil ya definió su lista de convocados para el Mundial 2026, con la presencia de Neymar como principal novedad en la nómina final elaborada por el técnico Carlo Ancelotti. El delantero, que regresó recientemente al Santos tras un largo proceso de recuperación, logró meterse en la lista definitiva de 26 jugadores, disipando las dudas sobre su estado físico y su continuidad en la ‘Canarinha’.
La inclusión de Neymar fue uno de los temas más debatidos en la previa del anuncio. A sus 34 años, el atacante llega con interrogantes por las lesiones recientes, pero mantiene su peso dentro del vestuario y su capacidad para marcar diferencias en momentos clave. Su presencia no solo potencia el aspecto futbolístico, sino también el liderazgo dentro de un grupo que aspira a volver a lo más alto del fútbol mundial.
Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia, en un camino que, en el papel, lo perfila como favorito para avanzar a la siguiente ronda. Con Neymar nuevamente en escena y una base sólida de jugadores en las principales ligas europeas, la ‘verdeamarela’ buscará confirmar su candidatura al título en Norteamérica.
Convocados de Brasil con Neymar
ARQUEROS
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
DEFENSORES
- Alexsandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Leo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
MEDIOCAMPISTAS
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Paquetá (Flamengo)
DELANTEROS
- Endrick (Lyon)
- Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)