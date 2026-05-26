Por Redacción EC

La selección de Estados Unidos dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026, torneo en el que será uno de los anfitriones. El equipo dirigido por su cuerpo técnico apuesta por una base consolidada, encabezada por Christian Pulisic, quien llega como la principal figura y referente ofensivo del plantel.

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