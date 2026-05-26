La selección de Estados Unidos dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026, torneo en el que será uno de los anfitriones. El equipo dirigido por su cuerpo técnico apuesta por una base consolidada, encabezada por Christian Pulisic, quien llega como la principal figura y referente ofensivo del plantel.
La selección de Estados Unidos dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026, torneo en el que será uno de los anfitriones. El equipo dirigido por su cuerpo técnico apuesta por una base consolidada, encabezada por Christian Pulisic, quien llega como la principal figura y referente ofensivo del plantel.
Entre los nombres destacados también aparece Alejandro Zendejas, cuya inclusión ha generado comentarios por su rendimiento reciente. La convocatoria mezcla juventud y experiencia, buscando un equilibrio que permita competir al más alto nivel frente a selecciones de gran tradición futbolística.
El listado refleja la evolución del fútbol estadounidense en los últimos años, con varios jugadores que militan en ligas europeas y otros que se han consolidado en la MLS. Esta combinación apunta a darle al equipo mayor solidez táctica y variantes en distintas zonas del campo.
Con el Mundial cada vez más cerca, Estados Unidos se perfila como un rival a tener en cuenta, no solo por su condición de local, sino también por el crecimiento de su plantel. La expectativa de la afición es alta, con la esperanza de que el equipo pueda superar sus actuaciones anteriores y dejar una marca importante en el torneo.
- Arqueros: Matt Freese, Matt Turner y Chris Brady.
- Defensores: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally y Auston Trusty.
- Mediocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldán, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Tim Wean y Alejandro Zendejas.
- Delanteros: Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright.