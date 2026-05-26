La selección de Estados Unidos dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026, torneo en el que será uno de los anfitriones. El equipo dirigido por su cuerpo técnico apuesta por una base consolidada, encabezada por Christian Pulisic, quien llega como la principal figura y referente ofensivo del plantel.

Entre los nombres destacados también aparece Alejandro Zendejas, cuya inclusión ha generado comentarios por su rendimiento reciente. La convocatoria mezcla juventud y experiencia, buscando un equilibrio que permita competir al más alto nivel frente a selecciones de gran tradición futbolística.

El listado refleja la evolución del fútbol estadounidense en los últimos años, con varios jugadores que militan en ligas europeas y otros que se han consolidado en la MLS. Esta combinación apunta a darle al equipo mayor solidez táctica y variantes en distintas zonas del campo.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Con el Mundial cada vez más cerca, Estados Unidos se perfila como un rival a tener en cuenta, no solo por su condición de local, sino también por el crecimiento de su plantel. La expectativa de la afición es alta, con la esperanza de que el equipo pueda superar sus actuaciones anteriores y dejar una marca importante en el torneo.

Lista de convocados de Estados Unidos al Mundial 2026