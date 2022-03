Sin margen de error, la selección Colombia buscará la hazaña en la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 para clasificar al Mundial del presente año. Si bien la tarea no es fácil, los ‘Cafeteros’ se aferran a la ilusión. En ese escenario, ¿cuándo se conocerá la lista de convocados para los partidos contra Bolivia y Venezuela?

Distintos medios colombianos informan que Reinaldo Rueda anunciaría recién la próxima semana la nómina para encarar el cierre de las Clasificatorias. El comando técnico viene analizando distintos nombres, pero una cosa está clara: no llamarán a nadie que no esté al 100% físicamente. Aquí las grandes dudas son Yerry Mina y Duván Zapata, quienes aún no se recuperan del todo de sus respectivas lesiones.

La otra cara de la moneda es Juan Fernando Quintero, que regresaría a la lista tras perderse los duelos contra Perú y Argentina, y James Rodríguez , que llegará con mucho más ritmo futbolístico desde Qatar,

Otro que vive un auspicioso presente es Luis Díaz , futbolista que viene alternando y ganándose un espacio en Liverpool de Inglaterra. El habilidoso extremo incluso ha jugado en la UEFA Champions League, en la serie de octavos de final contra Inter de Milán.

¿Cuándo se anunciará los convocados de Colombia?

Si bien la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha informado de una fecha exacta, medios internacionales indican que la lista se daría a conocer la siguiente semana de marzo.

Partidos, selección Colombia en Eliminatorias

Fecha Partido Hora Estadio 24 de marzo Colombia vs. Bolivia 6:30 p.m. Metropolitano, Barranquilla 29 de marzo Venezuela vs. Colombia 6:30 p.m. Cachamay, Guayana

¿Cómo comprar entradas para el Colombia vs. Bolivia?

La venta de boletos será manejada por ‘Tuboleta’, que informó que los primeros hinchas que podrán adquirir sus tickets serán los que tengan una cuenta de Bancolombia, además de los que utilicen la Tarjeta Oficial de la selección Colombia.

Las entradas se adquieren a partir del 4 de marzo hasta el 6 de marzo. A partir del 7 del mismo mes, todos los demás usuarios podrán obtener una entrada de forma libre, sin embargo, será a partir de las 8:00 p.m. (horario colombiano).

Occidente Baja - $ 420.000 + 50.000

Occidente Alta - $ 420.000 + 50.000

Oriente Alta - $ 260.000 + 31.000

Oriente Baja - $ 240.000 + 28.600

Norte Alta - $ 80.000 + 9.600

Norte Baja - $ 80.000 + 9.600

Sur Alta - $ 80.000 + 9.600

Sur Baja - $ 80.000 + 9.600

Posición de Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022

Los pupilos de Reinaldo Rueda se ubican en la séptima casilla con 17 puntos luego de 3 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Actualmente están fuera de los puestos de clasificación por 4 unidades (Perú es quinto con 21).

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...